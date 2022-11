Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mindst ni personer er blevet skudt under et masseskyderi lørdag nat i Philadelphia.

Philadelphia politi fortæller, at ofrene blev skudt omkring Kensington og Allegheny avenues.

Ud af de ni personer er to i kritisk tilstand.

De resterende syv er stabile.

#BREAKING: Philadelphia Police say at least 9 people were shot near Kensington & Allegheny in the city’s Kensington neighborhood around 10:45. Police say multiple people exited a black car and began firing at a crowd.



7 gunshot victims are stable, 2 critical. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/TfbHWFjLvw — Brian Sheehan (@BSheehanTV) November 6, 2022

Skudepisoden fandt sted kl 22.45 lørdag aften lokal tid ude foran en bar, fortæller politikommissær John Stanford.

Politiet var i Kensington-området, og hørte også skuddene blive affyret, fortæller John Stanford.

»Vi har med nogle dristige individer at gøre, som er ligeglade. De er ligeglade med, hvor mange politibetjente der er. Og nogle af dem er også ligeglade med, hvor mange mennesker (civile, red), der er herude.« fortæller han.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen, og de har heller ikke kunne finde et motiv for skyderiet.