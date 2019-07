Meget er sagt om Storbritanniens formentlig kommende premierminister Boris Johnson, der ventes valgt som ny konservativ leder tirsdag.

Og selv har han også sagt og gjort ret meget. Vi har dykket ned i noget af det mest opsigtsvækkende.

1992: Opdigtede kilder som EU-korrespondent

Som EU-reporter for Daily Telegraph var Boris Johnson kendt for en ret frisk tilgang til sit fag.

Før den danske EU-folkeafstemning i 1992 talte han med DRs Ole Ryborg til en uformel snak.

Store dele af snakken endte i avisen, hvor Johnson skrev, at 'tvivlende danskere truer med at dræbe EF-traktat'.

Ifølge artiklen havde Johnson talt med tre danske kilder: En erfaren politisk observatør, en analytiker og en 'dansker'.

»Da jeg havde fundet Boris Johnsons artikel i de daglige presseklip, kunne jeg konstatere, at de tre kilder, som optræder i artiklen, siger præcis de ting, jeg selv fortalte Boris Johnson, da vi dagen inden drak kaffe,« fortæller Ole Ryborg til DR.

2002: Dronningen kan godt lide negerbørn

Som ganske nyvalgt parlamentmedlem brugte Johnson sin klumme i Daily Telegraph på at skrive om daværende premierminister Tony Blairs besøg i Afrika.

Her ville 'stammekrigerne' bryde ud i 'smil på størrelse med vandmeloner,' skrev han – og tilføjede, at dronningen elsker Commonwealth-landene, hvilket til dels skyldes, at hun der møder 'jublende folkemængder med negerbørn, der vinker med flag'.

2004: Løj om affære – og blev fyret

Den daværende konservative leder Michael Howard fyrede Boris Johnson som skyggekulturminister og næstformand for partiet, da han løj om sin udenomsægteskabelige affære med Petronella Wyatt.

Tabloiodaviserne, som Johnson ved samme lejlighed beskyldte for at være fulde af vås, viste sig dermed at have ret.

2007: Hillary Clinton minder om en sadist

Boris Johnson bryder sig ikke om den tidligere amerikanske førstedame og demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton. Hun står for alt, hvad han er imod, slog han fast i sin klumme i Daily Telegraph i 2007:

»Hun har farvet blondt hår, surmulende læber og blå stålsatte øjne – som en sadistisk sygeplejerske på et psykiatrisk hospital,« lød hans karakteristik af hende.

2013: Ville ikke ud af EU

Det vil ikke løse Storbritanniens problemer at forlade EU, skrev Boris Johnson i 2013 i sin klumme i Daily Telegraph.

Så hvis landet alligevel ender med at forlade unionen, vil 'vi blive nødt til at anerkende, at de fleste af vores problemer ikke skyldes Bruxelles, men kronisk britisk kortsynethed, utilstrækkelig ledelse, dovenskab, dårlige evner og manglende investering i menneskelig og fysisk kapital samt infrastruktur'.

Siden har Johnson altså lavet lidt af en politisk u-vending.

2016: Kalder Erdogan 'en onanist' i digt

Det britiske magasin The Spectactor udskrev i 2016 en konkurrence om at skrive det mest stødende digt om Tyrkiets præsident, Erdogan.

Vinderen blev Boris Johnson, der skrev et par linjer om, at Erdgoan er en onanist, der har sex med en ged.

»There was a young fellow from Ankara, who was a terrific wankerer. Till he sowed his wild oats, with the help of a goat, but he didn’t even stop to thankera,« lød digtet.

2016: 'Jeg skal ikke være leder'

Det er sådan set ganske overraskende, at Boris Johnson er endt, hvor han er nu.

Ikke mindst, når man ser tilbage på, hvad han selv udtalte i 2016:

»Efter at have konsulteret kolleger og med tanke på den parlamentariske situation har jeg konkluderet, at den person, som skal lede Storbritannien, ikke er mig,« sagde han til BBC dengang.

Man har et standpunkt...

2018: Burka-kvinder ligner 'postkasser'

Muslimske kvinder i burka minder mest af alt om bankrøvere, skrev Boris Johnson i 2018 i sin klumme i Daily Telegraph.

»Hvis du siger, det er underligt og nedgørende at forvente, at kvinder dækker deres ansigter til, giver jeg dig ret. Jeg vil endda gå videre og sige, at det er direkte latterligt, at kvinder vælger at gå rundt og ligne postkasser,« skrev han blandt andet.

Nok engang skabte det voldsom debat.

2019: Tjener millioner – men lader skatteyderne betale nye møbler

Selv om han har tjent mere end 830.000 pund – knap 7 millioner kroner – siden han gik af som udenrigsminister, har Boris Johnson ikke råd til nye møbler.

Men allerede inden sin indflytning i embedsboligen i Downing Street nr. 10 har han gjort klart, at han ikke har råd til møbler.

En regeringskilde siger til Mail on Sunday, at det var 'meget overraskende'. Normalt betaler premierministre selv for deres møbler, mens renoveringer af den fredede bygning betales af den britiske stat.

Kilder: The Guardian, DR.