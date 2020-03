Lukning af skoler i Storbritannien vil få økonomiske og sociale konsekvenser for den femtestørste økonomi.

Knap ni millioner britiske børn bliver mandag morgen hjemme fra skole.

Det er realiteten, efter at Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, onsdag beordrede skoler til at lukke fra mandag som følge af den igangværende coronakrise.

Lukningen af skoler vil få enorme økonomiske og sociale konsekvenser for verdens femtestørste økonomi. Samtidig vil det tvinge forældre til at blive hjemme fra arbejde for at passe deres børn.

Skotland havde forud for premierministerens pressemøde onsdag sagt, at regeringen ville lukke skotske skoler fra fredag. Samtidig gav myndighederne ingen garanti for, at skolerne vil åbne igen før den lange sommerpause.

Dermed følger Storbritannien efter en række europæiske lande, herunder Danmark, der ligeledes har valgt at lukke skolerne for at mindske spredningen af coronavirus.

Boris Johnson og hans konservative regering har fået kritik for ikke at gøre nok under coronakrisen. Ifølge Johnson har regeringens hidtidige tiltag dog allerede mindsket spredningen af virusset.

Boris Johnson blev spurgt onsdag, hvorvidt han planlagde at indføre skrappere tiltag end lukningen af skoler, ligesom det er blevet set i blandt andet Italien, Spanien og Frankrig.

Til det svarede han, at han ikke ville udelukke noget.

- Vi har hele tiden sagt, at vi tager de rette skridt på de rette tidspunkter, sagde Johnson.

Søndag er det kommet frem, at Storbritannien vil isolere 1,5 millioner borgere, der hører under de mest sårbare, i 12 uger.

Fredag påbød Johnson barer, restauranter og fitnesscentre at holde lukket i ubestemt tid.

I Storbritannien er omkring 5740 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. 281 personer har mistet livet som følge af smitte.

Det viser tal mandag morgen fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet af coronavirus tæt.

/ritzau/Reuters