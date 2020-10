I en kinesisk familie er ni personer døde efter at have spist suppe af hjemmelavede nudler, der havde været frosset ned i over et år.

Nuddelsuppen kaldes suantangzi, og den er en populær kinesisk delikatesse. Den indeholder blandt andet gæret majsmel.

Denne gang var retten blevet forgiftet af at være frosset ned, og den forgiftede de ni medlemmer i familien med bongkrek-syre. Det er meget giftigt og dannedes i det nedfrosne måltid. Det skriver Daily Star.

Familien kom fra den nordøstlige provins Heilongjiang. Den spiste den dødelige morgenmad 5. oktober og begyndte at føle sig syge meget hurtigt.

Nuddelsuppen var forgiftet. Foto: Supplied Vis mere Nuddelsuppen var forgiftet. Foto: Supplied

Den 10. oktober var syv af medlemmerne døde. 12. oktober døde nummer otte, og den sidste, som spiste suppen, døde i mandags.

Tre børn afslog at spise af retten. De brød sig ikke om smagen, og de overlevede alle tre.

Efter at nudlerne havde været frosset ned i 12 måneder, målte man en høj koncentration af bongkrek-syre i den optøede ret. Det samme blev opdaget i mavesyren på de ni døde.

Gao Fei, som er direktør for Heilongjiangs center for sygdomskontrol, fortæller, at resultatet ofte er dødeligt.

»Det kan forårsage alvorlig skade på mange af menneskets organer, blandt andet leveren, nyrerne, hjertet og hjernen,« fortæller Gao Fei til China News Service.

»For øjeblikket er der ingen kur. Er man først blevet forgiftet, kan dødeligheden være mellem 40 procent og 100 procent,«

Symptomerne på bongkrek-forgiftning begynder typisk et par timer efter, man har spist den forgiftede mad. Man får mavekramper, sveder og oplever en generel svaghed og går til sidst i koma.

Døden kommer oftest inden for 24 timer.