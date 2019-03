Nødretsdomstole dømmer kvindelige demonstranter i Sudan pisk og fængselsstraf.

Ni kvinder i Sudan er blevet dømt til hver 20 piskeslag og en måneds fængsel.

Det er Sudans nødretsdomstole, der har dømt kvinderne for at have deltaget i ulovlige demonstrationer mod præsident Omar al-Bashirs styre.

Dommene er ifølge kvindernes forsvarsadvokater faldet, selv om Bashir fredag beordrede løsladelse af alle kvinder, der er tilbageholdt i forbindelse med demonstrationerne, som har rystet landet siden december.

De ni kvinder blev anholdt i torsdags.

- De er blevet flyttet til kvindefængslet i Omdurman, siger forsvarsadvokaten Enaam Atieg til nyhedsbureauet AFP.

Omdurman ligger på den vestlige bred af Nilen lige over for Sudans hovedstad, Khartoum.

Han tilføjer, at dommen mod kvinderne bliver appelleret søndag.

En gruppe advokater med tilknytning til den protestbevægelse, der har været aktiv siden december, bekræfter dommene.

- Efter pres fra deres forsvarere har domstolen fortsat ikke implementeret piskestraffen, siger Demokratiske Advokaters Alliance i en erklæring.

Protester mod præsident Bashir og hans regering har fundet sted næsten dagligt siden den 19. december i byer landet over.

Protesterne blev udløst af regeringens beslutning om at tredoble prisen på brød.

De bredte sig til hele landet og har forandret sig til demonstrationer vendt mod Bashir og hans 30 år lange styre.

Det er overvejende unge, der demonstrerer, og flertallet af dem er kvinder, skriver AFP.

Embedsmænd i Sudan siger, at 31 mennesker er blevet dræbt under demonstrationerne, mens menneskeretsgruppen Human Rights Watch siger mindst 51.

/ritzau/Reuters