Mindst 17 personer - ni fra den samme familie - er omkommet i en tragisk båd-ulykke på Table Rock lake i Bransen, Missouri, USA. Det melder flere amerikanske medier, deriblandt ABC News.

Ulykken skete torsdag aften lokal tid, da et slemt uvejr ramte området omkring Table Rock lake, hvor turist-båden fyldt med 29 passagerer og to besætningsmedlemmer var sejlet ud, og fik båden til at kæntre på 12 meter dybt vand.

»Der var stærke vinde. Båden havde problemer med at sejle gennem vinden. Den var på vej mod land. Der var faktisk to både. Den ene kom i land. Den anden gjorde ikke,« sagde Doug Rader, politimester i Stone County, på et pressemøde kort efter ulykken.

En amerikansk kvinde, der var ombord på den anden båd, optog en film, hvor man kan skimte båden, som kæntrede blot øjeblikke senere.

Here’s the boat pic.twitter.com/sWeZJAmG7g — kp (@Tweetkourt_) 20. juli 2018

Ifølge officielle meldinger er 17 personer omkommet i ulykken, mens syv er kommet alvorligt til skade. Ofrenes aldre spænder fra 1 til 73 år, og ni af de dræbte var familiemedlemmer.

To passagere fra samme familie overlevede den tragiske ulykke, og den ene har sidenhen fortalt pressen, at kaptajnen på båden fortalte dem, at de ikke behøvede at tage redningsvest på.

»Min mand ville ønske, at dette kom frem i lyset - han ville ønske, at hele verden fik at vide, at kaptajnen på båden sagde til os, at vi ikke skulle bekymre os om redningsveste, fordi vi ikke ville få brug for dem. Vi stolede på kaptajnen, så ingen af os tog dem på,« siger Tia Coleman, der mistede ni familiemedlemmer til det amerikanske medie WXIN.

Blandt de dræbte var hendes mand og tre børn.

Jeg kunne ikke høre skrig. Det føltes som om, jeg var derude alene. Tia Coleman

»Jeg kunne ikke høre skrig. Det føltes som om, jeg var derude alene. Jeg råbte og skreg, og til sidst sagde jeg: 'Gud, bare lad mig dø. Lad mig dø. Jeg kan ikke blive ved med at drukne. Jeg kan ikke blive ved'. Og så gav jeg bare slip.«

En redningsbåd endte med at redde hende og hendes 13-årige nevø ud af vandet. De var de eneste familiemedlemmer, der overlevede den tragiske ulykke.