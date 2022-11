Lyt til artiklen

Ingen blev skånet. Heller ikke de fire kvinder.

Endnu en blodig massakre i den voldsplagede delstat Guanajuato i Mexico har rystet det hårdt plagede land, der ellers i årtier ikke har været forskånet for blodige narko- og bandeopgør.

Denne gang kom skyderiet til at koste ikke mindre end ni menneskeliv på samme tid, efter at bevæbnede mænd trængte ind i en bar og åbnede ild.

Masseskyderiet i baren var det tredje af sin art på kun tre måneder.

Og også denne gang valgte gerningsmændene ifølge CBS News målrettet at gå efter at dræbe samtlige tilstedeværende – inklusive servitricerne i miniskørter.

For at understrege det blodige budskab havde gerningsmændene til det seneste angreb torsdag aften i byen Apaseo El Alto tilmed medbragt håndskrevne plakater, som de efterlod på det bloddækkede gulv i baren.

Plakaterne anklagede tilsyneladende barens ejer for at støtte de forkerte.

Derfor er de lokale myndigheder ikke i tvivl om, at massakren i baren er endnu et blodigt kapitel i den voldsomme bandekrig mellem to lokale bander.

Ud over de ni dræbte blev yderligere to kvinder såret ved skudangrebet, men meldes i stabil tilstand.

I timerne før angrebet blev 18 køretøjer brændt af i områderne omkring byen.

Og alene i årets første otte måneder i år blev der registreret mere end 2.100 mord i delstaten Guanajuato, hvis indbyggertal nogenlunde svarer til Danmarks.

Området betragtes som den mest voldelige delstat i Mexico. Den menes via stedfortrædere at være skueplads for en hensynsløs krig mellem landets to mest magtfulde narkokarteller – Sinaloa og Jalisco.