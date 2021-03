De er begyndt at lade musklerne tale, militæret i Myanmar. Det begyndte ellers relativt fredeligt, da de tog magten fra de folkevalgte ved et kup mandag den 1. februar. Kupmagerne forsøgte at tale folk fra at demonstrere, men det lykkedes dem ikke at holde folk fra på gaderne.

I dag gik det så helt galt, da militærstyrker onsdag åbnede ild flere steder i landet for at sprede demonstranterne. De har dræbt mindst ni mennesker og såret adskillige, melder lokale medier.

Det fløj med gummikugler og tåregas mod demonstranterne flere steder. Militæret greb blandt andet ind i Yangon og Mandalay, og der blev også rapporteret om brug af liveammunition flere steder. Det skriver france24.com.

Fire mistede livet i Myingyan, en by i det centrale Mandalyområde, ifølge lægerne.

Demonstraterne dækker sig bag deres skjolde under en protest mod kuppet i Yangon den 3. marts 2021. Foto: Reuters / STRINGER Vis mere Demonstraterne dækker sig bag deres skjolde under en protest mod kuppet i Yangon den 3. marts 2021. Foto: Reuters / STRINGER

To andre blev dræbt under en demonstration i selve Mandalay by. Et af ofrene blev skudt i hovedet, den anden ramt i brystet, fortæller en læge, der bad om ikke at blive identificeret.

»De skød med tåregas, og de brugte gummikugler og rigtig ammunition,« fortalte en frivillig læge på stedet til nyhedsbureauet AFP. Han tilføjede, at mindst 10 var blevet såret.

Billeder, der er lagt på Twitter, viser demonstranter der onsdag flygter fra tåregassen og gummikuglerne i Yangon.

Scenerne fra Myingyan var specielt makabre, med journalister der kunne rapportere om to der døde af skudsår.

WATCH: Police are seen today carrying a body of demonstrator who cannot be verified as dead or alive in Monywa, Sagaing Region. At least 6 people were shot during the crackdown. - Student who is now at the scene told me. pic.twitter.com/GMDmcnHBU7 — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) March 3, 2021

Der var også rapporter om vold i Monywa i den sydlige Sagaingregion. Der blev dog ikke rapporteret om nogen døde. Avisen Monywa Gazette skrev, at fem personer blev såret, da sikkerhedsstyrker skød med skarpt i byen.

Omkring 400 demonstranter blev anholdt af sikkerhedsstyrkerne, da de opløste demonstrationerne i Yangon. Det rapporterer Myanmar Now. En aktivist oplyser, at adskillige prtestledere blev ført bort af militæret.

Videoer, der blev lagt op på de sociale medier, viser unge mænd med hænderne på hovedet, der træder ind i hærens lastbiler, men politiet og soldaterne står vagt.

Protesterne var også på gaden i den vestlige Chin stat, Kachin staten i det nordlige Myanmar, Shan staten i det nordøstlige del af landet og i Sagaing i den sydlige del af Mayanmar.

Demonstranter løber på gaden i Yangon under protesterne mod militærstyret i Myanmar. Foto: AFP / STRINGER Vis mere Demonstranter løber på gaden i Yangon under protesterne mod militærstyret i Myanmar. Foto: AFP / STRINGER

»Vi sigter på at vise, at ingen i dette land ønsker diktatorskab,« siger Salai Lian, en aktivist i Chin staten til nyhedsbureauet Reuters.

Mindst 21 mennesker er hidtil blevet dræbt under protesterne mod militærdiktaturet i Myanmar.

Også journalister og fotografer har mærket militærets magt i løbet af de seneste dage. Nyhedsbureauet Associated Press har bedt om, at den 32-årige fotograf Thein Zaw, der blev anholdt i lørdags, da han dækkede en demonstration i Yangon, bliver løsladt.

Thein Zaw og fem andre journalister fra Myanmar er blevet sigtet under en ny lov. De 'spreder frygt, falske nyheder eller agiterer direkte eller indirekte mod en regerings ansat'.

The Myanmar military junta is targeting journalists. At least 18 journalists were arbitrarily detained for doing their job and reporting #WhatsHappeningInMyanmar. #FreePress #MediaFreedom pic.twitter.com/Z2aivNHHCt — Fortify Rights (@FortifyRights) March 1, 2021

Dagens uroligheder kommer dagen efter at medlemmerne af ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) på et virtuelt møde ikke kunne blive enige om, at bede Myanmars militær om af sætte Aung San Suu Kyi på fri fod og genindføre demokratiet.