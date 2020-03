160 beboere - hvoraf de ni er døde af coronavirus.

Sådan er de barske realiteter ifølge tyske medier på plejehjemmet St. Nikolaus i Würsburg i den sydtyske delstat Bayern.

Fra det stærkt coronaramte plejehjem får yderligere fem beboere intensiv behandling, mens andre 20 pensioniser er testet positive for den smitsomme virus. De bliver derfor holdt isoleret på deres værelser bag plejehjemmets blå mure.

Også 23 ansatte på plejehjemmet er testet positive for corona, og er sendt i karantæne i deres egne hjem.

Alle coronadødsfald i byen, der har over 100.000 indbyggere, har foreløbig forbindelse til plejehjemmet.

Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder har man allerede siden det første corona-relaterede dødsfald på plejehjemmet indført skrappe beskyttelsesforanstaltninger i forsøget på at inddæmme smitten.

Et strengt besøgsforbud har været i kraft siden 12. marts, og alle beboere må ikke længere forlade deres egne værelser - uanset om de er testet smittede eller ej.

Samtidig får plejere og rengøringsassistenter, som er blevet tilkaldt fra andre institutioner, kun lov til at nærme sig plejehjemmets beboere, hvis de er iført beskyttelsesdragter og åndedrætsværn.

Men alligevel ser det ud til, at coronasmitten fortsætter med at sprede sig. Det har ikke været muligt at fastslå, hvordan det smitsomme virus er kommet ind på plejehjemmet.

En egentlig evakuering af det stærkt smittede plejehjem er ifølge de lokale sundhedsmyndigheder »i øjeblikket ikke tilrådeligt af sundhedsfaglige grunde«.

Alle de foreløbig ni døde beboere var over 80 år gamle og havde angiveligt tidligere lidt af andre sygdomme.

»Vi er uheldige, at virusset ramte os, og situationen er meget alvorlig. Men vi forsøger af al magt at forhindre, at smitten spreder sig,« lyder det fra plejehjemmets leder Annette Noffz til den lokale avis Main Post.

Ingen kan forstå, hvorfor netop det ene plejehjem er blevet så hårdt ramt. Og selv om personalet og plejehjemsledelsen er ved at segne under de alvorlige arbejdsforhold, skal de alligevel samtidig bruge kræfter på at stå model til vilde rygter og beskyldninger.

»Det frustrerer medarbejderne,« bemærker plejehjemslederen.