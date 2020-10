USA's udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har advaret om, at fortsat vold truer fredsprocessen.

Mindst ni civile blev dræbt i en bus lørdag, da en vejsidebombe eksploderede i den østlige del af den afghanske hovedstad, Kabul. Det oplyser regeringskilder, som mener, at Taliban står bag angrebet.

Eksplosionen skete efter flere uger med tiltagende vold i Afghanistan, selv om regeringen og Taliban har indledt historiske fredsforhandlinger i Qatar.

Tre kvinder er blandt de dræbte.

De mennesker, som blev dræbt i bussen, var på vej til byen Ghazni.

Fire politibetjente blev såret ved bombeeksplosionen, siger en talsmand for politiet i Ghazni, Adam Khan Seerat.

USA's udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, har advaret om, at volden i landet truer fredsprocessen.

Amnesty International sagde fredag, at mindst 50 mennesker er blevet dræbt i den seneste uge. Menneskerettighedsgruppen kritiserer krigens parter for ikke at beskytte civilbefolkningen.

De afghanske myndigheder kritiseres også, efter at 11 børn blev dræbt ved et af militærets luftangreb onsdag. Ved angrebet blev en moské i den nordøstlige provins Takhar bombet. Myndighederne insisterer imidlertid på, at de dræbte var militsmedlemmer fra Taliban.

Det islamistiske Taliban, som i sin tid opstod i afghanske flygtningelejre i Pakistan, er splittet og præget af interne spændinger. Dele af bevægelsen støtter forhandlingerne om en politisk aftale med regeringen.

Præsident Donald Trump har gjort det til et af de centrale emner i sin valgkamp at nedbringe antallet af amerikanske soldater i Afghanistan. Han har således lovet et opgør med de "uendelige" amerikanske krige.

Ifølge nye aftaler skal alle udenlandske soldater forlade Afghanistan inden for 13 eller 14 måneder mod, at Taliban stiller sikkerhedsgarantier.

En amerikanskledet invasion af Afghanistan, som fjernede Taliban fra magten i landet, blev udløst af al-Qaedas angreb på USA 11. september 2001.

/ritzau/AFP