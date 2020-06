Ni brandmænd, der var kaldt ud til en brand på et skib i Florida, er torsdag blevet indlagt, efter skibet eksploderede.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge mediet TIME.

På skibet var mere end 20 besætningsmedlemmer i stand til at komme af skibet, mens det brændte men da eksplosionen skete, var det med brandfolk ombord, der forsøgte at få kontrol over branden.

Det fortæller brandchefen i den amerikanske by Jacksonville, Keith Powers.

Af de i alt ni brandmænd blev fire indlagt med forbrændinger, mens en anden blev opereret torsdag aften. Derudover har en enkelt brandmand været indlagt på intensivafdelingen.

Alle er nu i stabil tilstand, fortæller brandchefen.

I alt var 150 brandfolk til stede, hvor man i hold skiftede til at gå ombord på skibet for at få slukket branden.

Det norske skib med navnet Hoegh Xiamen havde gamle og brugte biler ombord og skulle efter planen have forladt kysten i Jacksonville, inden branden brød ud.

Man arbejder lige nu på at finde ud af, hvad der var årsagen til branden.