Ni børn er blevet reddet i Filippinerne, efter at en australsk mand er blevet sigtet for tilsyneladende at have betalt for børneporno.

Det australske politi siger, at børnene, der var mellem to og 16 år, blev ført bort under en operation af det nationale filippinske politi 3. februar fra deres hjem i Angeles City nord for Manila.

En 42-årig kvinde blev anholdt. Hun har tilsyneladende hjulpet til med at gøre børnene klar til at optræde online. Det skriver den australske tv-station ABC.

Børnenes redning kom, efter at den 61-årige australier Phillip John Cooper i november 2019 blev sigtet for at have fået børn til at optræde seksuelt uden for Australien.

Han var blevet stoppet i Melbournes lufthavn dagen før. Politiet siger, at de på hans telefon fandt beviser for, at han havde haft samtaler af seksuel karakter. Han havde blandt andet spurgt om pigernes alder.

Politiet siger, at de under en ransagning af hans hjem fandt videoer af ham i gang med seksuelle aktiviteter sammen med filippinske børn. Den del er stadig for retten.

Jayne Crossling fra politiet udtaler, at politibetjentene, 'som arbejder med børnebeskyttelse, går på arbejde hver eneste dag for at hjælpe de mest sårbare og bringe deres voldsmænd for retten'.

»Det er et hjerteskærende arbejde for betjentene. Men for politistyrken er det et spørgsmål om at redde børnene,« siger hun.