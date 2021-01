Efter fundet af ni omkomne er antallet af dræbte efter en eksplosionsulykke på ti. En person savnes stadig.

Redningsmandskab i Kina fandt mandag ni omkomne minearbejdere i en guldmine, efter at 11 overlevende tidligere var reddet blevet ved en dramatisk aktion.

- Sammen med en minearbejder, der omkom torsdag, er i alt ti døde minearbejdere hentet op fra minen, siger borgmesteren i byen.

Talsmænd for redningsmandskabet siger, at de ni omkomne minearbejdere formentligt blev dræbt ved en af flere eksplosioner i minen den 10. januar.

11 minearbejdere blev reddet søndag, efter at de i to uger har været indespærret i minen. En video på det kinesiske nyhedsbureau Xinhua News Agencys Twitter-profil viste, hvordan den første af de overlevende blev løftet op fra jorden i en kurv sammen med redningsarbejdere.

Af de ti andre, der efterfølgende blev reddet ud af minen, virkede én svært medtaget, mens flere af de reddede kunne gå med støtte fra redningsmandskab.

Der blev holdt et minuts stilhed for ofrene ved pressemødet mandag.

I alt 22 minearbejdere blev fanget 10. januar i Hushan-minen nær byen Qixia, da en eksplosion blokerede udgangen. En anden eksplosion fandt sted i minen senere.

Siden arbejdede redningsmandskab desperat for at få dem ud. Men redningsaktionen blev besværliggjort af, at der skulle bores igennem tonsvis af hård granit for at nå ned til minearbejderne.

For en uge siden lykkedes det redningsmandskab at få kontakt til de fleste af de overlevende arbejderne, der var fanget cirka 580 meter under jorden. Det lykkedes også at få sendt mad og medicin ned til dem via små rør boret fra overfladen.

/ritzau/AFP