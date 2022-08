Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nogle høje lyde fik mandag aften en britisk mor til at åbne sin hoveddør for at se, hvad der foregik udenfor på gaden.

Det skulle vise sig at blive skæbnesvangert. Også selvom hun desperat kæmpede for at lukke døren igen.

Siden har en massiv menneskejagt været i gang for at opklare den rystende sag.

Det skriver en række britiske medier, herunder BBC, Sky News og The Independent.

Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Vis mere Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år.

Ud fra overvågningsvideoer og foreløbige forklaringer har politiet nu kunnet sammenstykke forløbet, der førte til den forfærdelige hændelse, som udspillede sig mandag aften i Dovecot-distriktet i Liverpool.

Kort før klokken 22 den aften kom to mænd gående ned ad Kingsheath Avenue, da en person iført en sort elefanthue, mørke bukser og sorte handsker nærmede sig dem.

I sin hånd havde vedkommende en pistol.

Den maskerede skikkelse rettede pistolen mod de to mænd og trykkede på aftrækkeren.

Politiet arbejder i huset i Liverpool, hvor den tragiske hændelse fandt sted mandag aften. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Politiet arbejder i huset i Liverpool, hvor den tragiske hændelse fandt sted mandag aften. Foto: PHIL NOBLE

Det fik de to mænd til at flygte ned ad gaden.

Inde i et af husene på vejen undrede 46-årige Cheryl Korbel, der var hjemme med sine tre børn, sig over lydene udenfor. Hun åbnede derfor døren og kiggede ud.

Den ene af de to flygtede personer, en 35-årig mand, så tilsyneladende døråbningen, løb mod den – og tvang sig ind. Selvom Cheryl Korbel forsøgte at holde ham ude.

»Mens det skete, fulgte personen med pistolen efter manden mod ejendommen,« fortalte politiinspektør Mark Kameen på et pressemøde tirsdag aften.

Desperat forsøgte Cheryl Korbel endnu engang at få lukket døren.

»Denne person forsøgte også at tvinge sig adgang til boligen og formåede, ser det ud til, at få sin hånd gennem den åbne dør, mens Cheryl fortsatte med at forsøge at lukke den,« forklarede Mark Kameen.

Den maskede skikkelse affyrede derefter ifølge politiets efterforskning et skud.

Kuglen ramte Cheryl i håndleddet – og på tragisk vis fortsatte den derefter sin bane.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

En bane, der førte den mod et af Cheryls børn, der stod bag hende. Datteren Olivia Pratt-Korbel.

Hendes liv stod ikke til at redde. Hun blev blot ni år.

På trods af at have ramt både mor og datter med et skud, fortsatte den maskede person sit angreb, og to skud ramte den 35-årige forskellige steder på kroppen.

Først derefter forlod gerningsmanden stedet.

Mens Olivia lå blødende på gulvet, ankom en mørk Audi til stedet. I den sad venner til den 35-årige mand, som tog ham med og kørte ham på hospitalet.

Cheryl og Olivia blev efterladt tilbage.

Da politiet nåede frem til hjemmet, stod det klart, at den lille pige var alvorligt såret – og selvom lægerne kæmpede for at rette op på det, var der ikke noget at stille op.

Siden er politiet lykkedes med at finde frem til den mørke Audi, som er blevet beslaglagt.

Den maskerede person, der stod bag skudangrebet, er dog endnu på fri fod og en større menneskejagt er i gang.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvorfor den mørkklædte skikkelse angreb de to mænd og jagtede dem, men det formodes ifølge britiske medier at kunne være en del af et lokalt opgør i det kriminelle miljø.

På et pressemødet har overkonstabel Serena Kennedy fra det lokale Merseyside Police opfordret folk i det kriminelle miljø til at stå frem, hvis de har informationer, der kan føre til sagens opklaring:

»Drabet på et niårigt barn er en absolut tragedie og overskrider hver eneste grænse. Jeg vil opfordre dem (medlemmer af det kriminelle miljø, red.) til at gøre det rigtige, så vi kan sætte denne person bag tremmer,« siger hun.

Hverken Cheryl eller Olivia har ifølge politiet nogen forbindelse til den 35-årige mand eller gerningspersonen.

Den 35-årige, der formodes at have været målet for angrebet, er onsdag blevet anholdt for at have overtrådt betingelserne for sin prøveløsladelse. Han er indlagt i stabil tilstand.