Det har sendt chokbølger gennem lokalsamfundet, at en blot niårig pige torsdag aften blev fundet død på gaden i britiske Lincolnshire.

Tilsyneladende stukket med en kniv.

Nu har politiet anholdt to personer i sagen. Det skriver Sky News og BBC.

Politiet rykkede ud til Fountains Lane i byen Boston torsdag aften omkring klokken 18.20:

'En ni-årig pige er desværre død af det, der menes at være et knivstik,' lød det fra politiet i amtet Lincolnshire i et efterfølgende tweet, som fortsatte:

'Vi har indledt en drabsefterforskning. Området er afspærret, og vi vil være på stedet i en overskuelig fremtid.'

Fredag oplyser politiinspektøren Kate Anderson, at to personer er blevet anholdt.

Hun forklarer desuden, at politiet mener, der er tale om 'en isoleret hændelse'.

Pigens familie modtager i øjeblikket hjælp og støtte af specialuddannede betjente:

»Jeg kan kun forestille mig den sorg og smerte, de går igennem,« fortæller politiinspektøren.

»Denne hændelse har chokeret vores samfund i Boston, og jeg vil gerne forsikre samfundet om, at vi gør absolut alt, hvad vi kan for at fremme efterforskningen og for at støtte familien.«