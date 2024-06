En ny lov i Georgien er blevet beskrevet som en "agentlov" og har udløst massive protester i landet.

I Georgien vil medier og ngo'er gå til landets forfatningsdomstol samt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på grund af en omstridt lov.

Det skriver AFP.

Loven betyder, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som nogen, der "forfølger en udenlandsk magts interesser".

Den er blevet beskrevet som en "agentlov" og har udløst massive protester i landet.

- Alle Georgiens førende ngo'er såvel som medier vil i den nærmeste fremtid indgive en fælles klage til forfatningsdomstolen over den russiske lov, siger generaldirektøren for Transparency International i Georgien, Eka Gigauri, til AFP.

Derudover oplyser grupperne bag i en fælles erklæring, at man vil bruge "alle nationale og internationale mekanismer til at standse lovens håndhævelse, indtil den definitivt er annulleret".

Det oplyses også, at de vil henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, da de mener, at loven er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Et flertal i Georgiens parlament underkendte tirsdag et veto fra landets præsident mod loven.

Kritikere mener, at loven er inspireret af Rusland. Her er en lignende lov blevet brugt til at slå hårdt ned på politiske modstandere.

EU har adskillige gange sagt, at loven vil blive et problem for Georgiens forsøg på at blive en del af EU-samarbejdet. Landet fik i december tildelt status som kandidatland til EU-medlemskab.

Med underkendelsen af præsidentens veto er der ifølge nyhedsbureauet Reuters lagt op til, at formanden for Georgiens parlament snart kan underskrive loven.

Derefter kan den træde i kraft.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), kaldte det tirsdag "stærkt bekymrende", at Georgiens parlament havde ignoreret advarsler og protester mod loven fra EU og fra landets egen befolkning.

- Loven strider imod EU's helt fundamentale værdier og kerneprincipper og skubber Georgien længere væk fra EU, få måneder efter at landet opnåede kandidatstatus, sagde han i skriftlig kommentar til Ritzau.

/ritzau/