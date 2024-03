Antallet af henrettelser i Iran var sidste år 834. Det er højeste antal siden 2015, oplyser ngo'er i rapport.

Iran henrettede sidste år det højeste antal personer, som landet har gjort, siden 2015.

Sådan lyder det tirsdag i en fælles rapport fra menneskerettighedsorganisationerne Iran Human Rights og Together Against the Death Penalty (ECPM).

Rapporten peger på, at der sidste år blev gennemført 834 henrettelser.

Det er det højeste antal på et enkelt år siden 2015 og ifølge det franske nyhedsbureau AFP en stigning på 43 procent sammenlignet med året forinden, 2022.

Andelen af henrettelser, der foretages med hængning, er også steget.

Kun to gange i to årtier er mere end 800 henrettelser blevet beordret i Iran på et år. I 2015 blev 972 henrettet.

Ifølge ECPM er de dødsdømte i Iran blandt andet dømt for terrorisme og homoseksualitet.

I 2022 trak Irans forhold til menneskerettigheder international opmærksomhed, da store demonstrationer brød ud i kølvandet på 22-årige Mahsa Aminis død 16. september.

Den kurdisk-iranske kvinde mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

Iran har henrettet ni mænd, som blev anholdt i forbindelse med de store demonstrationer. To af dem blev henrettet i 2022, seks i 2023 og indtil videre én i år.

I sidste uge var der valg i landet. Her ramte valgdeltagelsen et historisk lavpunkt. Det fremgår af uofficielle opgørelser, som iranske statsmedier refererer til.

Blot 41 procent af de stemmeberettigede gav deres mening til kende. Det svarer til lidt over 25 millioner mennesker.

Ikke siden den islamiske revolution i 1979 har valgdeltagelsen været så lav.

På forhånd havde regeringskritiske aktivister opfordret landets indbyggere til at afstå fra at stemme for på den måde at mindske præstestyrets legitimitet.

/ritzau/