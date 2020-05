Arbejdet med at sikre velfærd for børn er blevet sat år tilbage under coronakrise, vurderer børneorganisation.

Hundredvis af millioner af verdens børn har under coronapandemien fået forringet deres tilværelse alvorligt eller katastrofalt.

Det er sket som følge af lukkede skoler i 188 lande, øgede seksuelle overgreb, øget børnearbejde, flere tvangsægteskaber og flere sager med tidlig graviditet.

Sådan lyder vurderingen fra den hollandske nødhjælpsorganisation KidsRights.

For mange af verdens børn har det daglige skolemåltid været det eneste faste måltid, de har fået. Lukkede skoler har derfor ført til mere underernæring blandt børn.

Dertil kommer, at coronapandemien har medført stop i vaccinationsprogrammer mod blandt andet polio. 78 millioner børn i 23 lande har heller ikke fået vaccine mod mæslinger som planlagt.

- Det vil resultere i øget børnedødelighed og koste hundredtusinder af børn livet, hedder det i en rapport fra KidsRights.

FN anslår samtidig, at mellem 42 og 66 millioner børn vil blive kastet ud i ekstrem fattigdom som følge af skrantende økonomier i mange lande.

KidsRights Index 2020-rapport om verdens børn og deres rettigheder er baseret på statistikker fra FN's forskellige organisationer.

- Efter en årrække med fremgang i arbejdet med at sikre velfærd for børn har denne krise skruet tiden tilbage, siger Mark Dullaert, som grundlagde organisationen i 2003.

Han siger i øvrigt, at myndighederne i de fleste lande har så travlt med kampen mod coronaudbruddet, at sundhedssystemet og økonomien bryder mere eller mindre sammen.

- Der er derfor mangel på ressourcer og opmærksomhed omkring børn og deres rettigheder.

- At give et barn en kold skulder kan være en katastrofe på lang og på kort sigt, siger Dullaert.

Mens børn synes relativt upåvirkede af den fysiske sygdom, "så er det ikke blot de økonomiske følger, men alle de indgreb, som regeringer har foretaget, der har katastrofal indvirkning på mange børns liv", fremgår det af rapporten fra KidsRights.

Gruppen fremhæver, at lukkede skoler fører til mere børnearbejde, tidligere ægteskaber og teenagegraviditeter. Samtidig er fysisk vold taget til i mange hjem.

/ritzau/AFP