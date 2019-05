2018 var et mørkt år for seksuelle minoriteter i Frankrig, lyder det fra organisationen SOS Homophobie.

Der blev begået et stigende antal angreb mod seksuelle minoriteter i Frankrig i 2018. Året viste sig at sætte en trist rekord for antallet af angreb.

Det oplyser den franske ngo SOS Homophobie tirsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Organisationen registrerede sidste år 231 fysiske angreb mod personer, der identificerer sig som enten lesbiske, bøsser, biseksuelle eller transseksuelle (LGBT).

Det er en væsentlig stigning sammenlignet med den tidligere rekord i 2013, hvor der blev registreret 188 fysiske angreb.

- 2018 var et mørkt år for LGBT-folk, lyder det i en meddelelse fra Véronique Godet og Joël Deumie, der leder SOS Homophobie.

Antallet af angreb i 2018 er en stigning på 66 procent sammenlignet med 2017, viser organisationens årlige opgørelse.

Organisationen har sidste år samlet vidneudsagn fra mere end 1905 personer, der har bevidnet verbale eller fysiske overgreb mod LGBT-personer. Det er en stigning på 15 procent sammenlignet med 2017.

Af disse tilfælde er 23 procent verbale overgreb, som er begået på internettet. Ifølge organisationen er dette det primære sted i Frankrig, hvor homofobi kommer til udtryk.

Ifølge organisationen har der alene i rapporteringer af overfald mod lesbiske været en stigning på 42 procent på et år.

Det kan ifølge SOS Homophobie blandt andet forklares med fremkomsten af MeToo-bevægelsen. Det stigende fokus på overgreb kan have skabt en større vilje blandt ofre om at tale højt om ubehagelige og voldelige oplevelser.

/ritzau/