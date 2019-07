Ngo beder dommer vurdere, om Trumps administration har haft grund til at adskille 911 børn fra deres forældre.

Flere end 900 migrantbørn er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen til USA det seneste år. Blandt dem er flere spædbørn og småbørn.

Det sker, på trods af at en dommer har beordret Trump-administrationen at begrænse adskillelsen af migrantfamilier markant.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU).

Organisationen har tirsdag bedt en dommer om at vurdere, om der har været begrundet årsag til at adskille 911 migrantbørn fra deres forældre ved grænsen det seneste år.

Adskillelserne er sket mellem 28. juni 2018 og 29. juni 2019.

I juni 2018 afgjorde en dommer, at den udskældte praksis med at adskille familier ved grænsen skulle stoppes.

Dog kunne praksissen fortsætte i begrænset omfang, hvis adskillelsen kunne begrundes med eksempelvis hensyn til barnets sikkerhed.

Men rettighedsorganisationen sætter spørgsmålstegn ved, om dommerordren er blevet fulgt efter hensigten.

Eksempelvis er et barn ifølge ACLU blevet adskilt fra sin far, efter at denne blev idømt en fængselsstraf på seks dage for at have forårsaget skader for fem dollar på en ejendom.

Et andet barn på et år blev adskilt fra sin far, fordi han havde ladet barnet sove med en våd ble, fremgår det af organisationens liste.

Og en toårig pige blev adskilt fra sin far, efter at myndighederne havde vurderet, at hun var underernæret.

Hendes far, der kom fra et "ekstremt fattigt samfund", hvor underernæring er udbredt, blev beskyldt for omsorgssvigt, skriver ACLU.

Cirka 20 procent af de 911 børn, der er blevet adskilt fra deres familier, er under fem år gamle, opgør organisationen.

De fleste forældre har i ugevis ikke fået at vide, hvor deres børn er blevet sendt hen. Og flere har heller ikke fået at vide, hvorfor de er blevet adskilt.

Omkring en tredjedel af børnene er blevet overladt til en amerikansk, katolsk velgørenhedsorganisation, som oplyser, at kun tre børn er blevet genforenet med de forældre, som de ankom til grænsen sammen med.

Da praksis blev ændret i juni 2018, var flere end 2700 børn allerede blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen, som dommeren beordrede skulle genforenes med deres forældre.

- Det er chokerende, at Trump-administrationen fortsætter med at tage babyer fra deres forældre, siger advokat Lee Gelernt fra ACLU.

- Administrationen må ikke få lov til at omgå dommerens ordre med henvisning til eksempelvis små trafikforseelser.

I alt 678 af de 911 børn er blevet adskilt, fordi forældrene er blevet anklaget for at have begået en form for kriminalitet.

/ritzau/AP