Ifølge hjælpeorganisationen AAPP er mindst 147 blevet tilbageholdt siden militærkuppet i Myanmar.

Mindst 147 personer er blevet tilbageholdt siden mandagens kup i Myanmar.

Det er blandt andet aktivister, politikere og embedsmænd fra Aung San Suu Kyis afsatte regering.

Ifølge AAPP, som er en hjælpeorganisation for politiske fanger, tæller de tilbageholdte 133 embedsmænd eller politikere og 14 civile aktivister.

Myanmar blev tidligt mandag morgen lokal tid kastet tilbage til et militærstyre, da soldater anholdt landets de facto-leder, den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi, og andre civile ledere i en række razziaer.

Onsdag aften sagde lederen af det nye militærstyre, general Min Aung Hlaing, at han muligvis vil bevare magten i seks måneder efter et års nødretstilstand. Derefter kan der holdes et fair valg, sagde han.

Det udløste mindre protester i blandt andet Myanmars største by, Yangon, hvor der ifølge aktivister blev anholdt tre demonstranter.

/ritzau/Reuters