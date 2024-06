Et angreb har kostet 12 menneskeliv samt affødt eksplosion nær Aleppo i Syrien, oplyser organisation.

Mindst 12 proiranske soldater har mistet livet i forbindelse med et israelsk angreb rettet mod en fabrik i det nordlige Syrien, oplyser organisationen Syrian Observatory for Human Rights natten til mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- 12 proiranske soldater af syrisk og andre oprindelser er ifølge foreløbige optællinger blevet dræbt i et israelsk luftangreb mod et mål i byen Hayyan nord for Aleppo, hvilket har ledt til en kraftig eksplosion på fabrikken, oplyser organisationen.

Det syriske udenrigsministerium har i en udtalelse udsendt efter midnat mandag oplyst, at "den israelske fjende" står bag et angreb nær Aleppo, der har kostet menneskeliv samt materiel skade.

Syrian Observatory for Human Rights holder til i Storbritannien, men har et stort netværk af kilder i Syrien.

Organisationen oplyser, at redningsmandskab samt brandfolk er sendt til stedet for at behandle sårede og kontrollere flammer affødt af angrebet.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights er Hayyan "kontrolleret af proiranske grupper sammensat af krigere fra Syrien og udlændinge".

Israel har gennemført hundredvis af angreb i nabolandet siden begyndelsen af den syriske borgerkrig i 2011. Angrebene er primært rettet mod militære mål og proiranske soldater.

Israel kommenterer sjældent på individuelle angreb i Syrien. Israels har dog gentagende gange oplyst, at landet ikke vil tillade ærkefjenden Iran at udvide sin tilstedeværelse i Syrien.

Siden Israels krig i Gazastriben startede, er frekvensen af israelske angreb i Syrien taget til.

Israels krig i Gazastriben har varet syv måneder. Den brød ud, efter at Hamas angreb Israel, dræbte cirka 1200 mennesker og tog 250 gidsler 7. oktober sidste år.

Krigen i Syrien har kostet mere end en halv million mennesker livet og fordrevet millioner, siden den brød ud, da styret i hovedstaden Damaskus begyndte at slå ned på protester mod regeringen under Det Arabiske Forår.

