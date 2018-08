Med nye bosætterboliger undergraver Israels regering udsigten til en tostatsløsning, siger organisation.

Jerusalem. Israelske myndigheder har givet grønt lys for at begynde at bygge de første knap 400 af i alt 1004 huse i bosættelser på Vestbredden.

Det oplyser den israelske organisation Peace Now.

De resterende omkring 600 huse afventer stadig endelig godkendelse.

Blandt andet skal der bygges 370 nye huse i bosættelsen Adam, hvor tre israelere blev stukket ned af en palæstinenser i juli. Den ene af dem døde.

Forsvarsminister Avigdor Lieberman sagde efter angrebet, at han ville bygge 400 nye huse her som reaktion på knivstikkeriet.

Størstedelen af det internationale samfund vurderer, at de israelske bosættelser er i strid med folkeretten. De er endvidere en alvorlig hindring for en fredsaftale, fordi de bliver bygget på jord, som palæstinenserne ønsker som del af en palæstinensisk stat.

Ifølge Peace Now vil 96 procent af de huse, der nu er godkendt af myndighederne, blive bygget i bosættelser, som Israel bliver nødt til at rømme, hvis der engang i fremtiden indgås en aftale med palæstinenserne om oprettelse af en palæstinensisk stat.

- Endnu en gang ser vi, at denne regering aktivt forsøger at undergrave gennemførligheden af en fremtidig tostatsløsning, skriver Peace Now ifølge nyhedsbureauet dpa i en meddelelse.

Der bor omkring 600.000 israelere i bosættelserne på Vestbredden og i Østjerusalem.

/ritzau/AFP