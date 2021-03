Dødstallet bliver ved med at stige i Myanmar, hvor militæret efter kup slår hårdt ned på demonstranter.

Dødstallet i Myanmar efter militærkuppet 1. februar er oppe på 224 efter tre nye drab på demonstranter.

Det anslår aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), som er grundlagt af tidligere politiske fanger i eksil.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sikkerhedsstyrkernes fremfærd mod demonstranterne har mødt international fordømmelse.

En rapport fra Amnesty beskrev sidste uge, at flere af drabene på demonstranter svarer til henrettelser udført uden om retssystemet.

Rapporten pegede på, at snigskytter var blevet sat ind mod demonstranterne, og at der var blevet brugt maskingeværer.

FN-eksperter har derudover kritiseret, at folk er blevet smidt ud af deres hjem og tilsyneladende anholdt uden grund.

Ifølge AAPP drejer det sig om i alt 2258 mennesker, der er blevet anholdt, sigtet eller dømt siden militærets magtovertagelse.

Det præcise dødstal under de seneste mange ugers uroligheder er dog omgærdet af en vis usikkerhed.

En FN-repræsentant anslog onsdag over for den britiske avis The Guardian, at tallet er 149.

Myanmars militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Siden da har der været store protester i Myanmars gader.

/ritzau/