Over 10.200 dialysepatienter i Venezuela er i risiko som følge af et stort strømnedbrud, siger organisation.

15 dialysepatienter er døde som følge af et omfattende strømnedbrud i Venezuela.

Det oplyser Codevida, en rettighedsorganisation for sundhed, lørdag.

Alle 15 patienter led af en fremskreden nyresygdom og døde, fordi strømnedbruddet gjorde det umuligt for dem at komme i den nødvendige dialyse.

- I perioden fra i går til i dag var der 15 dødsfald på grund af manglende dialyse, siger direktør for Codevida Francisco Valencia.

- Situationen for folk med nyresvigt er kritisk. Vi taler om, at 95 procent af alt dialyseudstyr er berørt på grund af strømnedbruddet. I dag når vi formentlig op på 100 procent, tilføjer han.

Ifølge Francisco Valencia er flere end 10.200 dialysepatienter på tværs af Venezuela i risiko som følge af nedbruddet.

Venezuela har siden torsdag eftermiddag været ramt af det værste blackout i det olieproducerende lands historie.

Præsident Nicolas Maduro sagde til tilhængere lørdag, at næsten 70 procent af strømmen var tilbage, men at der ved middagstid var sket et "cyberangreb" mod en af generatorerne, hvilket fik det hele til at gå i sort igen.

/ritzau/AFP