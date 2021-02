New Zealand forsøger med ny, streng nedlukning i Auckland at bevare kontrollen over coronapandemien.

New Zealands største by, Auckland, har mandag indledt en streng nedlukning, efter at den britiske coronavariant er blevet fundet i landet.

Det sker på ordre fra premierminister Jacinda Ardern.

Nedlukningen skal være med til fortsat at holde udbruddet stangen i New Zealand, der generelt har haft godt styr på coronapandemien.

Landet, der har et samlet indbyggertal på omkring fem millioner, har blot registreret 25 døde med coronavirus under pandemien.

Det er et udbrud blandt tre familiemedlemmer, der har fået Auckland til at lukke ned. To af dem har været smittet med den coronavariant, der første gang blev opdaget i Storbritannien, og som er ekstra smitsom.

Myndighederne afventer svar på test fra det tredje familiemedlem.

Nedlukningen betyder, at skoler og butikker, der ikke er yderst nødvendige for samfundet, er lukket de næste tre døgn.

Det er heller ikke tilladt - på nær i nogle særlige tilfælde - for Aucklands to millioner indbyggere at krydse bygrænsen.

/ritzau/AFP