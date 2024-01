Det er aldrig en god idé at stjæle.

Og slet ikke når man er parlamentsmedlem.

Men ikke desto mindre er det, hvad den Newzealandske politiker Golriz Ghahraman har gjort.

Nu tager hun konsekvensen af en række butikstyverier, som hun skal have begået, og der blandt andet skal indbefatte en designertaske.

Derfor har Ghahraman trukket sig som parlamentsmedlem, skriver BBC.

»Jeg har svigtet mange mennesker, og jeg er meget ked af det,« udtalte politikeren.

Hun er endnu ikke blevet sigtet for nogen forbrydelse, men ifølge mediet efterforsker Newzealandsk politi sagen.

Ghahraman selv forklarer sin dårlige og ikke mindst ulovlige opførsel med, at den skal være afstedkommet af arbejdsrelateret stress.

Golriz Ghahraman flygtede fra Iran som barn med sin familie, der alle fik politisk asyl i New Zealand.

Hun er den første flygtning i landet, der har været en del af regeringen.

Ghahramans partiformand i Green Party, James Shaw, undskylder sin partikollegas adfærd med, at hun skal have været udsat for dødstrusler og trusler om seksuel vold siden den dag hun blev valgt ind.

»Det har tilføjet et højere stressniveau, end de fleste medlemmer af parlamentet oplever,« fortæller James Shaw ifølge BBC.

Et andet medlem af partiet udtaler, at Ghahraman fortsat har partiets støtte, men at det er det rigtige at trække sig.