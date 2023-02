Lyt til artiklen

»Det giver sig selv, at man skal tage skoene af.«

Sådan lyder budskabet fra kemiprofessor og medforfatter på et nyt studie.

Forskerne har undersøgt, hvor meget hundelort beboerne i New York slæber indenfor med deres sko.

Det grundige forskningsprojekt er udført i velhaverkvarteret Upper East Side. Her har forskerne ligget på knæ og testet asfalten og lagt speciel tape på gulvtæpper og gulve i forskellige hjem.

Selvom det er en omstændelig proces, så har forskningen fået en øget relevans, da flere newyorkere har fået hunde under coronapandemien.

Som The Guardian skriver, så betyder det også, at mængden af hundelort i byen er eksploderet, da ikke alle er lige gode til at samle op efter deres hunde.

Forskerne har taget prøver fra fortovsområder, som umiddelbart ser 'rene' ud.

Konklusionen er, at der her kunne spores 31.000 lortebakterier for hver flaske med regnvand fra fortovet.

Derudover viser det sig, at lortebakterierne bliver transporteret med i hjemmene under skoene på beboerne.

Det er derfor forskernes bedste råd, at man ikke går rundt indenfor med sine sko. Især ikke med gulvtæpper, da det er her, at forskerne har fundet flest bakterier.