Eksperter bekymrer sig over newzealandske elevers læsefærdigheder. Løsning er ifølge leder mobilfri skoler.

New Zealands nye regering vil forbyde telefoner i skoler i hele landet.

Det siger landets konservative premierminister, Christopher Luxon, fredag.

Det sker i et forsøg på at vende læsefærdighederne for landets unge.

New Zealands skoler kunne engang prale af at være blandt verdens bedste, når det kommer til læsefærdigheder. Men læse- og skriveniveauet i landet er blevet forværret og er nu nået til et punkt, hvor eksperter frygter, at der er en "krise" i klasseværelserne.

Luxon siger, at han vil forbyde telefoner i skoler i løbet af de første 100 dage, hvor han er premierminister.

Han vil tage politikker, der har været afprøvet i Storbritannien, USA og Frankrig med blandede resultater, i brug.

Luxon mener, at politikken vil stoppe forstyrrende opførsel og hjælper eleverne med at fokusere.

- Vi kommer til at forbyde telefoner i skoler i hele New Zealand. Vi vil have, at vores elever skal lære, og at vores lærere skal undervise, siger han.

Forskere i den newzealandske velgørenhedsorganisation Education Hub har advaret om en "læsekrise" i 2022, efter at de fandt ud af, at en tredjedel af de 15-årige knap nok kunne læse eller skrive.

- At noget må gøres for at adressere det foruroligende lave niveau af læsefærdigheder i Aotearoa New Zealand står klart, udtaler organisationen.

Aotearoa er den oprindelige befolkning i New Zealand maoriernes ord for landet.

Den nye højreorienterede regering med Christopher Luxon i spidsen, der blev taget i ed mandag, har allerede haft en kontroversiel sag.

Læger har nemlig advaret om, at landet står over for en forestående "sundhedstragedie", efter at regeringen på uventet vis har droppet en banebrydende rygelov i New Zealand, der havde som mål at forhindre salg af cigaretter til alle født efter 2008.

Luxon har også sagt ja til at begynde at lede efter olie og gas i havet ud for New Zealand. Dermed skrotter han en af de politikker som tidligere Labour-premierminister Jacinda Ardern blev kendt for.

/ritzau/AFP