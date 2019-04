New Zealand deler ikke Sri Lankas vurdering af, at angreb skulle hænge sammen, siger premierministeren.

New Zealand har ingen information om, at der skulle være en kobling mellem bombeangrebene i Sri Lanka påskesøndag og moské-angrebene i Christchurch i sidste måned.

Det oplyser premierminister Jacinda Ardern onsdag.

Udtalelsen kommer, dagen efter at den srilankanske viceforsvarsminister fortalte, at søndagens angreb mod kirker og hoteller i Sri Lanka var "gengæld" for et angreb mod to moskéer i Christchurch i New Zealand den 15. marts.

Jacinda Arderns kontor oplyser, at premierministeren har kendskab til viceforsvarsministerens erklæring, men at hun for nuværende ikke deler hans vurdering.

- Vi forstår, at den srilankanske efterforskning af angrebene er i et tidligt stadie. New Zealand har endnu ikke set nogen efterretningsrapporter, som underbygger en sådan vurdering, udtaler en talskvinde for Ardern i en erklæring ifølge nyhedsbureauet Reuters.

