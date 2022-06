Lyt til artiklen

Som det første land i verden planlægger New Zealand nu at beskatte fårenes og køernes bøvsen. Det skal ske i et forsøg på at tackle problemet med en af landets største udledere af drivhusgasser.

New Zealand har kun lidt over fem millioner indbyggere, men alligevel udgør de ti millioner køer sammen med de 26 millioner får omtrent halvdelen af landets metangas-udledning.

Gassen fra landbruget har hidtil ikke været inkluderet i New Zealands gasudledning. Det har ført til en kraftig kritik fra dem, som ønsker en mere aktiv rolle fra regeringens side. Det skriver BBC.

»Vi skal skære antallet af metangasser, som vi leder op i atmosfæren, ned. Og vi må have et system, der spiller en hovedrolle i det,« siger James Shaw, der er minister for klimaforandring i New Zealand.

Landmændene skal, ifølge forslaget, betale for deres gasudledninger fra 2025.

Planen indbefatter også initiativer for landmændene til at bruge foder, der begrænser udslippet. Og træer, der plantes, kan også bruges til at udskyde skaderne.

»Der er stadig en masse ting, der skal forhandles med regeringen om. Hvem skal for eksempel implementere skemaet,« siger Andrew Hoggard, der holder malkekøer. Han er også præsident for landmændenes organisation i New Zealand.

Metangas er den andenværste gas, der påvirker klimaet, efter CO2.

Metangas er ansvarlig for godt en tredjedel af udslippet fra menneskelige aktiviteter.

Både EU og USA lovede ved sidste års klimatopmøde i Glasgow, Skotland, at skære udledningen ned med 30 procent i 2030.

Flere end 100 lande – blandt dem New Zealand – har underskrevet den aftale.