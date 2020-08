Efter stigende pres har premierminister Jacinda Ardern måttet udskyde newzealandsk parlamentsvalg.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, siger mandag, at landets kommende parlamentsvalg bliver udskudt med fire uger.

Dermed skal det nu skal afholdes 17. oktober.

Årsagen er, at coronavirus er blusset op på ny i landet, som ellers var blevet erklæret smittefrit og havde gået 102 dage uden kendte tilfælde af lokalt overført smitte.

17. oktober giver partierne nok tid til at planlægge i forhold til de nye omstændigheder, som de kommer til at føre kampagne under, siger Ardern på et pressemøde.

Landets største by, Auckland, har oplevet en smittestigning, og fredag blev det besluttet, at omfattende coronarestriktioner i byen skulle forlænges.

Kun essentielle gøremål - blandt andet madindkøb og motion - er som udgangspunkt tilladt.

Presset er på det seneste steget på Ardern for at udskyde valget.

Både internt i regeringen og hos det største oppositionsparti, National Party, har der været talt for en udskydelse.

Hos National Party er der utilfredshed med, at partiet har måttet aflyse valgmøder. Partiet har beskyldt Ardern for at udnytte krisen til at få mere støtte.

- Vi er alle i samme båd. Vi fører alle sammen valgkamp under samme omstændigheder, siger Ardern og afviser, at hun kunne finde på at ændre datoen igen.

Parlamentsvalget skulle oprindeligt have været afholdt 19. september. Det skal ifølge landets valglov afholdes før 21. november.

Auckland-udbruddet tog fart tirsdag, hvor en familie på fire blev meldt smittet med coronavirus.

Ingen af de fire var rejst ud af landet eller havde forbindelse til kendte smittetilfælde blandt de indrejste, som havde været i karantæne.

Søndag steg antallet af bekræftede smittetilfælde med forbindelse til udbruddet i Auckland til 49.

/ritzau/Reuters