Indtil der bliver ledige pladser på New Zealands karantænefaciliteter, er grænsen lukket for statsborgere.

For at reducere byrden af overfyldte karantænefaciliteter begrænser New Zealand nu antallet af tilbagevendende borgere.

Boligminister Megan Woods oplyser således tirsdag, at landets nationale luftfartsselskab ikke vil tage imod nye bookinger de næste tre uger.

Efterhånden som coronaviruspandemien spredes globalt, returnerer tusindvis af newzealandske statsborgere til New Zealand.

Landet er blandt en håndfuld af lande, der er lykkedes med at begrænse smittespredningen og derfor har genåbnet samfundet.

Bookinger på Air New Zealand-flyvninger vil være begrænset, sådan at regeringen sikkert kan placere hjemvendte borgere på karantænefaciliteter.

- Vi ser et hurtigt voksende antal af newzealændere, der vender hjem, i takt med at Covid-19-pandemien forværres, udtaler boligminister Megan Woods i en erklæring.

Hun tilføjer, at regeringen også er i drøftelser med andre flyselskaber om at kontrollere strømmen af borgere, der vender hjem.

New Zealands grænser er fortsat lukkede for udlændinge, mens statsborgere og fastboende skal i 14 dages obligatorisk karantæne, når de rejser ind i landet.

New Zealand har næsten 6000 personer i karantæne på 28 faciliteter.

Air New Zealand oplyser, at selskabet sætter nye bookinger på pause de næste tre uger. Selskabet vil begynde at tage imod bookinger igen, når der bliver flere ledige pladser på karantænefaciliteterne.

