Efter to uger indstiller politiet eftersøgningen efter to savnede lig. Det formodes, at de er drevet til havs.

Politiet i New Zealand har indstillet eftersøgningen efter ligene af to mennesker, der stadig er savnet efter et vulkanudbrud på øen White Island den 9. december.

Beslutningen er truffet, efter at en omfattende eftersøgning har været i gang på og omkring vulkanøen de seneste to uger.

Det udtaler politiinspektør Andy McGregor i en erklæring tirsdag.

Eftersøgningen efter de to savnede - en 17-årig pige fra Australien og en 40-årig guide fra New Zealand - blev nedjusteret allerede i sidste uge, da det kom frem, at politiet formoder, at ligene af de to er drevet til havs.

Meddelelsen fra politiinspektør Andy McGregor kommer, dagen efter at dødstallet efter vulkanudbruddet steg til 17, efter at endnu en person var død af sine kvæstelser.

Med de to savnede formodes i alt 19 mennesker at være døde som følge af naturkatastrofen.

Der befandt sig 47 mennesker, herunder mange turister fra Australien, på White Island, da vulkanen gik i udbrud mandag den 9. december om eftermiddagen lokal tid.

Ifølge det newzealandske sundhedsministerium er 13 personer fortsat indlagt på hospitaler i New Zealand med alvorlige forbrændinger, mens 13 andre er blevet overflyttet til hospitaler i Australien.

Ni af de 13 personer, der bliver behandlet for deres kvæstelser i New Zealand, er fortsat i kritisk tilstand.

Efter vulkanudbruddet er det blevet kritiseret, at turister fik lov til at bevæge sig rundt på den aktive vulkan.

Premierminister Jacinda Ardern har oplyst, at det newzealandske arbejdstilsyn har påbegyndt en undersøgelse af sagen.

Tilsynet skal finde ud af, hvorfor turisterne ikke blev frarådet at tage ud til White Island.

Undersøgelsen kan være med til at placere et ansvar for ulykken. Og i sidste ende kan den sende eventuelt skyldige bag tremmer i op til tre år.

/ritzau/dpa