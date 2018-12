Det nye år begyndte i Auckland, New Zealands største by, klokken 11.00 dansk tid.

Da det nye år begyndte i Auckland, New Zealands største by, (klokken 11.00 dansk tid) var titusindvis af mennesker samlet omkring det 328 meter høje Sky Tower, hvor et kæmpemæssigt fyrværkeri markerede begyndelsen på 2019.

Samtidig var mange taget til strandene eller ud i gaderne for at fejre, at de var blandt de første, som kom ind 2019.

I den australske storby Sydney, der går ind i det nye år klokken 14.00 dansk tid, bliver havnen ved midnat oplyst af et festfyrværkeri, der betegnes som et af de første og største i nytårsfyrværkerier i verden.

Et rekordhøjt antal fyrværkerimestre har forberedt det og har taget en række nye effekter i brug, så storbyen vil ligge i et lyshav i 12 minutter. Over 1,5 millioner mennesker vil overvære det fra havneområdet og fra byens parker.

- Jeg er overbevist om, at vi alle vil glædes over, at vor havn bliver oplyst som aldrig før, siger Sydney borgmester, Clover Moore.

/ritzau/Reuters