Med loven skulle alle født efter januar 2009 ikke længere have mulighed for at købe cigaretter i New Zealand.

New Zealands nye regering har besluttet at skrotte en banebrydende lov, som skulle gøre rygning ulovligt for fremtidige generationer.

Det sker for at finansiere skattelettelser, skriver mediet The Guardian.

Med rygeloven, som blev vedtaget i 2022, blev der indført en gradvist stigende minimumsalder for at købe cigaretter.

Den skulle til sidst gøre cigaretkøb ulovligt for alle, der er født efter januar 2009.

Lovens formål var ifølge The Guardian at forhindre tusindvis af dødsfald som følge af rygning og spare sundhedssystemet milliarder af kroner.

Desuden ville loven, der skulle træde i kraft i juli 2024, nedbringe antallet af butikker, der lovligt må sælge cigaretter, fra 6000 til 600 landet over.

Landets nye finansminister, Nicola Willis, sagde lørdag, at tiltagene officielt vil blive skrottet før marts 2024.

- De ekstra indtjeningskilder vil sammen med andre besparelser hjælpe os med at finansiere skattelettelserne, lød det til mediet Newshub Nation med henvisning til skatteindtægter fra salg af cigaretter.

- Vi er nødt til at huske, at rygeloven havde en betydelig indvirkning på regeringens finanser på omkring én milliard dollar.

Det svarer til omkring 4,1 milliarder kroner.

New Zealands nye premierminister, Christopher Luxon, har udtalt, at kovendingen vil forhindre et sort marked for cigarethandel i at opstå.

- At koncentrere distributionen af cigaretter i én butik i en lille landsby kommer til at være en kæmpe magnet for kriminalitet, har han sagt til Radio New Zealand.

Sundhedseksperter har dog udtalt kritik af beslutningen.

- Dette er et stort tab for den offentlige sundhed og en kæmpe sejr for tobaksindustrien, hvis fortjenester vil skyde i vejret på bekostning af newzealandske liv, siger professer Lisa Te Morenga fra sundhedsorganisationen Health Coalition Aotearoa til The Guardian.

Rygeloven menes at have inspireret et lignende forslag fra regeringen i Storbritannien. Den tidligere regering i Danmark har også før overvejet et livstidsforbud, der minder om det newzealandske.

New Zealands nye regering består af højreorienterede National Party, som er gået i koalition med det populistiske parti New Zealand First og ACT New Zealand.

/ritzau/