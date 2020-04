To folkeafstemninger om cannabis og aktiv dødshjælp skal holdes sammen med parlamentsvalget til september.

Når newzealænderne til september skal vælge et nyt parlament, skal de samtidig stemme om legalisering af cannabis.

Det oplyser justitsminister Andrew Little fredag.

Den 19. september vil vælgerne således blive stillet et simpelt ja eller nej-spørgsmål for at se, om de er enige i en legalisering eller ej.

Lovforslaget omfatter en minimumsalder på 20 år for at kunne ryge og købe cannabis til eget forbrug, ligesom at der vil være begrænsninger for, hvor meget hver enkelt må købe samt dyrke i hjemmet.

Kun forhandlere med en licens vil få lov til at importere eller eksportere cannabisfrø eller -planter.

Ifølge justitsministeren vil vælgerne modtage mere information om folkeafstemningen op til valget.

- Regeringen er forpligtet til at give uvildig, upartisk information om folkeafstemningen og dens proces, siger han.

Andrew Little bekræfter i samme ombæring, at også en folkeafstemning om aktiv dødshjælp vil blive holdt samme dag.

Også spørgsmålet om aktiv dødshjælp skal besvares med et ja eller nej.

Lovforslaget vil tillade en uhelbredeligt syg person at bede om hjælp til at dø. Dog skal to læger være enige om, at patienten er velinformeret, ligesom at andre juridiske kriterier skal være opfyldt.

Folkeafstemningen om aktiv dødshjælp vil være bindende, mens det er op til den næste regering at vedtage cannabisloven.

/ritzau/dpa