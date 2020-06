I sidste uge erklærede New Zealand sig fri for coronavirus. Men tirsdag er to nye smittetilfælde dukket op.

New Zealand har registreret to nye smittetilfælde med coronavirus.

Det oplyser landet sundhedsministerium i en erklæring natten til tirsdag dansk tid. Sundhedsminister Ashley Bloomfield ventes senere tirsdag at holde pressemøde herom.

De to nye tilfælde kommer, blot en uge efter at New Zealand meldte ud, at det havde "elimineret coronavirus" og "fundet en hidtil uset måde at knuse virusset på" i landet.

Landets premierminister, Jacinda Ardern, havde dog advaret om, at nye tilfælde kunne forekomme.

- Vi vil næsten helt sikkert se tilfælde her igen. Det er ikke et tegn på, at vi har fejlet, det er en virkelighed for dette virus, sagde Ardern forrige mandag.

De to seneste tilfælde er ifølge sundhedsministeriet forbundne og relaterer sig til en nylig rejse i Storbritannien.

New Zealand har forinden ikke haft nogen nye smittetilfælde i mere end tre uger. Mandag i sidste uge blev den sidste person, der blev overvåget for coronavirus, løsladt fra isolering, da vedkommende var erklæret rask.

Det fik den newzealandske regering til at ophæve restriktioner, der var indført for at inddæmme smittespredningen af coronavirus. Dog vil den strenge grænsekontrol vare ved.

New Zealand er sluppet nådigt fra virusudbruddet i forhold til de fleste andre lande.

Der er ifølge Johns Hopkins University registreret 22 dødsfald relateret til coronavirusset blandt landets befolkning på cirka 4,9 millioner. I alt er der registreret 1504 smittetilfælde.

Landet er hjulpet af, at det er en afsides østat, der har nemt ved at styre, hvem der kommer ind og ud.

/ritzau/Reuters