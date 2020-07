Det sejler tilsyneladende for det store oppositionsparti i New Zealand, kun måneder før der er valg til parlamentet.

Således har et medlem fra National Party trukket sig ud af landspolitik tirsdag, efter at han havde sendt seksuelle fotos til en ung kvinde.

Det er kun den seneste i rækken af skandaler i partiet, der har en stor opgave foran sig ved valget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Partiet skal nemlig prøve at fravriste den centrum-venstre koalition, der er ledet af den populære Jacinda Ardern, magten ved septembervalget.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, fylder 40 år 26. juli 2020. Foto: JULIAN SMITH Vis mere New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, fylder 40 år 26. juli 2020. Foto: JULIAN SMITH

Manden, der er under beskyldning for at have sendt sexfotos til en kvinde, hedder Andrew Falloon. Han meddelte mandag i en udtalelse, at han ikke stiller op til valget til september.

Falloon undskyldte for 'at have lavet flere fejl' – dog uden at gå i detaljer.

Han sagde dog, at han havde haft visse mentale problemer, efter at en god ven havde begået selvmord.

Tirsdag morgen var det så slut med tilværelsen som parlamentsmedlem.

Judith Collins er nyvalgt formand for National Party. Foto: DAVID ROWLAND Vis mere Judith Collins er nyvalgt formand for National Party. Foto: DAVID ROWLAND

Han stoppede omgående, efter at det var blevet afsløret i medierne, at han havde sendt et uopfordret og uanstændigt foto til en 19-årig kvinde.

Judith Collins, der er nyvalgt formand for National Party, var ikke imponeret: »Jeg er absolut forfærdet over, hvad jeg har hørt her til morgen,« sagde hun.

Hele affæren kom for dagens lys, efter en klage landede på Jacinda Arderns bord i sidste uge. Premierministeren gav klagen videre til Collins.

Andrew Falloon var ikke tilgængelig for en kommentar, og National Party ville ikke ud med, hvor man kunne finde ham.

Judith Collins fik roret i National Party i sidste uge, efter en serie skandaler og afskeder med flere seniorledere truede med at skade partiets chancer ved det forestående valg.

Opinionsundersøgelser fra sidste måned viser, at Arderns Labour Party vil kunne regere New Zealand helt alene.

Partiet får nemlig 50 procent af stemmerne mod 38 til National Party.