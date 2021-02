Auckland lukkes fra søndag ned i syv dage, efter at der er registreret et nyt tilfælde af covid-19.

New Zealand lukker ned i den største by Auckland fra søndag, efter at der er registreret et nyt tilfælde af covid-19.

- Auckland lukkes fra søndag ned i syv dage, efter at der registreret et nyt smittetilfælde af ukendt oprindelse, siger landets regeringsleder, Jacinda Ardern.

I den øvrige del af New Zealand indføres der restriktioner på niveau 2, som blandt andet begrænser forsamlingsretten.

I midten af februar blev Aucklands næsten to millioner indbyggere kastet ud i en tre dages nedlukning, efter at en familie på tre blev konstateret positive med den britiske variant af covid-19.

New Zealand har generelt haft godt styr på coronapandemien. Landet, der har et samlet indbyggertal på omkring fem millioner, har blot registreret 25 døde med coronavirus under pandemien.

Nedlukningen betyder, at skoler og butikker, der ikke er yderst nødvendige for samfundet, er lukket de næste tre døgn.

Auckland var i august sidste år også under streng nedlukning i to uger.

/ritzau/AFP