Det har været muligt at aflevere alle slags våben til New Zealands politi uden at skulle svare på spørgsmål.

New Zealand har indsamlet over 56.000 våben under en amnesti, der blev indført i kølvandet på skyderier ved to moskéer i Christchurch.

Det oplyser New Zealands politi fredag, hvor amnestien udløber.

Christchurch-angrebet, der kostede 51 personer livet, udløste hurtigt et forbud mod semiautomatiske rifler.

Samtidig sagde New Zealands regering, at den ville være klar til at købe riflerne tilbage "no questions asked" (uden at stille spørgsmål, red.).

Ifølge The Guardian afsatte regeringen 150 millioner newzealandske dollar til tilbagekøb af våben. Det svarer til over 650 millioner kroner.

Fredag meddelte politiet, at 56.350 våben og 188.000 våbendele er blevet indsamlet. Tallet ventes at være steget i løbet af fredagen.

- Men politiet har også flere gange advaret om, at vi simpelthen ikke ved, præcis hvor mange våben, der er rundtom i samfundet, siger politiminister Stuart Nash i en udtalelse fredag.

Han tilføjer, at der er blevet betalt næsten 100 millioner newzealandske dollar til i alt 31.650 personer, der har afleveret deres våben.

Politiet understreger, at fredag er sidste chance for at aflevere våben, der er blevet ulovlige som følge af de nye våbenregler.

- Der kommer ikke nogen forlængelse. Alle, der bliver retsforfulgt, risikerer at miste deres våbentilladelse og kan få op til fem års fængsel, siger politiet.

Tilhængere af øget våbenkontrol betragter tiltaget som en succes. Det siger Hera Cook, der er talsmand i Gun Control NZ.

Hun sammenligner våbenejeres kritik med den retorik, der bruges af den amerikanske våbenlobby National Rifle Association (NRA).

- Alt bliver en glidebane, alt er en stor byrde for våbenejere, og der er ingen kompromiser, der er rimelige, siger hun om kritikernes argumentation.

Den australske statsborger Brenton Tarrant er mistænkt og fængslet for angrebene i Christchurch den 15. marts i år.

