Aldrig før har New Zealand oplevet så stor økonomisk tilbagegang som i andet kvartal i år.

New Zealand har haft et rekordstort bnp-fald på 12,2 procent i andet kvartal som følge af coronanedlukningen.

Det viser officielle tal torsdag.

Faldet på 12,2 procent i det kvartalsvise bnp er med afstand det største nogensinde i New Zealand, oplyser Statistics New Zealand.

Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Med de nye tal er landet officielt gået ind i en recession, som er defineret ved to kvartaler i træk med økonomisk tilbagegang.

Talsmand for Statistics New Zealand Paul Pascoe siger, at også grænselukningen, som begyndte 19. marts, har ramt flere sektorer i økonomien hårdt.

- Detailhandlen, hotelbranchen, restauranter og transportindustrien har oplevet store nedgange, fordi de har været hårdest ramt af det internationale rejseforbud og den strenge landsdækkende nedlukning, siger han.

I de første tre måneder af året var der en økonomisk tilbage på 1,6 procent. Det var generelt ventet, at New Zealand ville gå i recession.

Men faktisk er tilbagegangen på 12,2 procent lavere end de 16 procent, der blev forudset af regeringen i sidste uge.

Tallet er også lavere end de 23,5 procent, som blev forudset i forbindelse med landets finanslov, der blev præsenteret i maj.

17. oktober er der parlamentsvalg i landet, og her vil premierminister Jacinda Arderns regering søge genvalg.

Finansminister Grant Robertson ser den bedre end ventede bnp-udvikling som et resultat af regeringens politik.

- Da vi slog til hårdt og tidligt, betød det, at vi kan komme hurtigere og stærkere tilbage, siger han.

- Økonomer forventer, at vi dette kvartal vil tage et rekordstort spring opad tilbage til vækst.

