Så bliver det også forbudt for turister at svømme med delfiner i New Zealand. Det er arten øresvin (bottlenose dolphins) der ikke kan klare al den ståhej mere.

Nylige studier har vist, at folk simpelthen 'elsker delfinerne for meget'. Det skriver BBC.

Det har en væsentlig betydning for delfinernes velbefindende, siger myndighederne.

Folk har hidtil kunnet svømme med delfiner i bugten Bay of Islands, der ligger på New Zealands nordø.

Den 10-årige Jayden Skorpanich møder en delfin, efter at Sea World har inviteret ham på besøg i San Diego, Californien. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Den 10-årige Jayden Skorpanich møder en delfin, efter at Sea World har inviteret ham på besøg i San Diego, Californien. Foto: MIKE BLAKE

Men bestanden af delfiner, der besøger bugten, er faldet med 66 procent siden 1999.

Nu kommer der kun 19 delfiner på regelmæssigt besøg, og det er slut med at svømme med dem.

Det viser sig også, at delfinerne i bugten mister 75 procent af de nyfødte. Det er det højeste antal døde dyr i verden, i fangenskab eller vilde dyr.

Reglerne trådte i kraft i juli måned. De betyder også at dem der arrangerer ture, skal tage turisterne ud i bugten enten om morgenen eller om eftermiddagen.

I Hong Kong protesterer folk mod at holde delfiner fanget uden for Ocean Park. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere I Hong Kong protesterer folk mod at holde delfiner fanget uden for Ocean Park. Foto: ANTHONY WALLACE

Det er spændende for turister at komme tæt på dyrene, men i mange lande siger man nu stop af hensyn netop til dyrene.

Tidligere i år har Angkor Wat i Cambodia besluttet at det fra næste år bliver forbudt at ride på elefanter.

De 14 elefanter, der nu tvinges til at bære turister, skal flyttes til et specielt center.

Også i Thailand ser man ilde på de, der rider på ryggen af elefanter - med mindre man er mahout (elefantpasser).