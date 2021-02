Om fem år er det slut. Fra 2026 eksisterer New Yorks største fængsel ikke længere. I stedet skal det laves om til et knudepunkt for genanvendelig miljø. Det har miljøaktivisterne kæmpet for, siden beslutningen om at lukke fængslet blev taget i 2019.

Fængslet minder om Alcatraz i San Francisco-bugten i Californien. Men det er bare meget, meget større. Der er cirka 10.000 fanger og 9.000 betjente i fængslet. Og så arbejder der 1.500 civilister derinde.

Komplekset i New York er bygget på en opdæmmet ø ud for bydelen Queens. Det er på det seneste blevet omtalt som et sted, hvor man får tæsk af ikke blot sine medfanger, men også af vagterne.

90 procent af de indsatte er sorte eller latinoer. Trefjerdedele er endnu ikke blevet tiltalt for noget kriminelt. Det skriver france24.com.

Victory! Thank you so much to everyone who helped us make this day possible! #RenewableRikers pic.twitter.com/de7jicmlNA — Costa Constantinides (@Costa4NY) February 11, 2021

I årene fra 2027 bliver øen helt lavet om. I torsdags sagde bystyret ja til Renewable Rikers Act. Det betyder, at processen med at lave øen om til en genanvendelsesø kan begynde, når fængselsportene lukker for sidste gang.

Medlem af bystyret Costa Constantinides, der var med til at stille forslagene, kan ikke lade være med at hilse beslutningen velkommen:

»De næsten 1,6 kvadratkilometer, der er på Rikers Island, har i alt for lang tid været et sted, hvor det racistiske, kriminelle retssystem eksisterede. Nu får byen lov til at bygge et knudepunkt for genanvendeligt miljø, der kan være en model for resten af verden,« siger bystyremedlemmet.

Det første, der blev vedtaget i torsdags, var, at øen, efter den er helt lukket, overføres til et administrativt kontor. Der skal bygges mindre fængsler i de enkelte bydele i stedet.

Rikers Island er det næststørste fængsel i USA. Foto: US Geological Survey via Wikimedia Commons

Det andet, der var enighed om, var at lave en undersøgelse, der skal se på, hvordan man kan lave et miljøvenligt energiknudepunkt på stedet. Det bliver ikke beskrevet yderligere.