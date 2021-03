New York afkriminaliserer brug af cannabis. Voksne får lov til både at købe rusmidlet og dyrke egne planter.

New York slutter sig til 14 andre amerikanske delstater ved at legalisere brug af cannabis.

Begge lovgivende kamre i New York har tirsdag således godkendt et lovforslag, der afkriminaliserer borgeres brug af cannabis.

I begge kamre har Demokraterne et massivt flertal.

Delstatens demokratiske guvernør, Andrew Cuomo, skal underskrive forslaget, før det kan træde i kraft.

Og det ser han frem.

- New York har en lang tradition for at være nationens progressive hovedstad, og denne vigtige lovgivning vil endnu en gang videreføre denne arv, siger han i en erklæring.

Loven giver voksne på 21 år og derover mulighed for at købe cannabis og dyrke planter til eget forbrug derhjemme,

Cuomo fremhæver, at forbuddet mod cannabis især er gået uforholdsmæssigt hårdt ud over "farvede samfundsgrupper".

- Denne skelsættende lovgivning yder retfærdighed til marginaliserede samfundsgrupper, siger Cuomo i en erklæring.

Han tilføjer, at der over for disse minoritetsgrupper er blevet slået hårdt ned på brug eller besiddelse af cannabis med strenge fængselsstraffe.

Organisationen NORML, der taler for lovliggørelse af marihuana, siger, at titusindvis af personer i New York hvert år bliver anholdt for ubetydelige overtrædelser af den nuværende lovgivning om det euforiserende stof.

Hovedparten af de anholdte er ifølge NORML unge, fattige og ikkehvide.

Andrew Cuomo fremhæver desuden, at med lovliggørelsen er vejen banet for en helt ny industri, som vil gavne økonomien og skabe mellem 30.000 og 60.000 nye arbejdspladser

Cuomos kontor har tidligere anslået, at ændringen kan give yderligere skatteindtægter til New York på netto 350 millioner dollar. Det svarer til lidt mere end 2,2 milliarder kroner.

/ritzau/Reuters