Antallet af indlæggelser i New York falder fortsat, men delstaten er den værst ramte i USA.

Coronaviruskrisen i New York - som er den værst ramte del af USA - er aftagende, siger guvernør Andrew Cuomo søndag.

- Vi er forbi toppen af krisen. Alt tyder på nuværende tidspunkt på, at krisen er aftagende, siger Cuomo til journalister, som han mødte søndag.

- Hvorvidt denne udvikling fortsætter, afhænger af, hvad vi gør, men lige nu er krisen aftagende, siger han.

Samtidig meddelte de amerikanske sundhedsmyndigheder, at det samlede antal af døde med coronavirus søndag er steget til over 40.000.

Cuomo pointerer, at der i den kommende tid vil blive foretaget tusindvis af test.

I New York falder antallet af indlæggelser fortsat. Det var søndag faldet fra omkring 18.000 til 16.000, og antallet af patienter, som blev holdt i live af respiratorer var også faldende.

Antallet af dødsfald det seneste døgn er på 507, mens det samlede antal døde er oppe på 13.157 - omtrent en tredjedel af det samlede antal coronadødsfald i hele USA.

USA har over 744.000 smittede.

Cuomo og andre delstatsguvernører lægger stor vægt på at få testet langt flere for coronasmitte.

Mens situationen i New York er blevet lidt bedre, så er der fortsat stadig flere smittetilfælde i Maryland, Virginia og Washington D.C.

Situationen er også ved at blive kritisk i Boston og Chicago.

Adskillige delstater - deriblandt Ohio, Texas og Florida - har bebudet, at de vil genåbne deres økonomier delvist - måske den 1. maj eller tidligere. Men der er stadig udbredt forsigtighed.

Præsident Donald Trumps retningslinjer for en genåbning anbefaler, at en delstat kan begynde en gradvis genåbning efter 14 dage med et faldende antal smittetilfælde.

Trump har stor fokus på at få rettet op på økonomien inden præsidentvalget i november.

Forskellige steder i USA bliver der demonstreret for en hurtigere genåbning af økonomien. Lørdag var snesevis af demonstranter på gaden i Texas-hovedstaden Austin. De råbte slagord som "USA! USA! Lad os arbejde!".

I Brookfield i Wisconsin deltog hundredvis i en demonstration vendt mod de lokale myndigheders forlængelse af de gældende restriktioner som indebærer, at folk er mest sikre i deres hjem.

