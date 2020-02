Bill de Blasio trak selv sit kandidatur i Demokraternes nomineringsræs i september. Nu støtter han Sanders.

Borgmester i New York City Bill de Blasio støtter den venstreorienterede senator Bernie Sanders i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Det oplyser Sanders' kampagnefolk fredag, skriver CNN.

Bill de Blasio, som efter planen skal føre valgkamp med Bernie Sanders i Nevada forud for primærvalget i delstaten den 22. februar, er dermed den første tidligere kandidat til at støtte Sanders.

Bill de Blasio trak selv sit kandidatur i Demokraternes nomineringskamp i september sidste år.

Det gjorde han, efter at det ikke lykkedes ham at samle tilstrækkelig opbakning til at kvalificere sig til Demokraternes tv-debat.

Samtidig havde De Blasios fravær fra borgmesterembedet i New York under valgkampen givet kritik.

