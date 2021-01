Trump Organization står til at miste kontrakter til en værdi af 17 millioner dollar om året i New York City.

New York City vil ikke forbindes med USA's præsident, Donald Trump. Derfor vil den rive tre kontrakter med Trump Organization i stykker.

Det siger byens borgmester, Bill de Blasio, onsdag.

Årsagen er, at borgmesteren mener, at USA's præsident, Donald Trump, i sidste uge opildnede sine tilhængere til at storme Kongressen.

- Præsidenten opildnede til et oprør mod USA's regering, som dræbte fem mennesker og truede med at afspore den konstitutionelle magtoverdragelse.

- Byen New York vil ikke forbindes med de utilgivelige handlinger på nogen som helst måde, siger de Blasio i en erklæring.

Onsdag i sidste uge talte Trump til tusindvis af sine tilhængere ved en demonstration i Washington D.C.

Her opfordrede han dem til at marchere mod kongresbygningen, hvor Kongressen var i gang med at bekræfte demokraten Joe Biden som sejrherre ved præsidentvalget.

Det endte med, at flere af demonstranterne tiltvang sig adgang til Kongressen, hvilket standsede bekræftelsesproceduren midlertidigt. Fem mennesker døde under uroen.

Trump Organization har base i New York. Den mister tre kontrakter til en værdi på i alt 17 millioner dollar om året. Det svarer til knap 104 millioner kroner.

Den ene kontrakt går på, at Trumps selskab skal drive en karrusel i den berømte Central Park på Manhattan, ligesom det også har en kontrakt på at drive skaterbaner. De to kontrakter ventes byen New York at kunne løsrive sig fra på 25-30 dage.

Ifølge den tredje kontrakt skal organisationen bygge en golfbane. Det kan tage måneder at komme fri af den kontrakt ifølge borgmesterens kontor.

Repræsentanternes Hus i USA ventes onsdag at stemme for, at Donald Trump skal stilles for en rigsret for at opildne til oprør ved Kongressen.

Sker det, skal Senatet tage stilling til, om Trump skal erklæres skyldig eller ej. Det kræver to tredjedeles flertal i Senatet at afsætte præsidenten.

/ritzau/Reuters