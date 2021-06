New York vender tilbage til 'livet, som vi kender det', efter at mindst 70 procent er blevet vaccineret mod covid-19. Men mundbindet sliper amerikanerne ikke for.

Den amerikanske bys borgmester, Andrew Cuomo, sagde i tirsdags, at næsten alle covid-19-restriktioner var ophævet pr. dags dato. Det skriver Sky News.

Det kommer samtidig med, at USA rammer endnu en grim milepæl. Landet er i forvejen det værst ramte land, og nu er antallet af døde kommet op over 600.000 ud af 33 millioner smittede.

Andrew Cuomo talte til et inviteret publikum i World Trade Center, hvor han sagde: »Hvad betyder 70 procent? Det betyder, at vi nu kan vende tilbage til livet, som vi kender det.«

Today New York State reached our goal of 70% adult vaccination.



That means we can return to life as we know it.



Effective immediately, state-mandated COVID restrictions are lifted across commercial and social settings. pic.twitter.com/sMdqkSJ6h5 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 15, 2021

Blandt dem, som bliver fri for pandemiens regler, er børneplejen, fødevaresektoren, kontorer, underholdningsbranchen og meget mere.

Delstaten New York har øjeblikkelig sløjfet de restriktioner, der satte grænser for, hvor mange der måtte forsamles. Og de restriktioner, der bad forretninger om at følge reglerne om rengøring, og endelig folk, der tog andre folks temperatur for at se, om de var smittet med covid-19.

Det er også slut med at holde social afstand og med at være et begrænset antal til stede i en forretning.

Men en enkelt ting bliver ikke givet fri: Man skal stadig bære mundbind på skoler, i undergrundsbanen, i større grupper og på hospitaler.

Der bliver fyret fyrværkeri af tirsdag aften i New York. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Der bliver fyret fyrværkeri af tirsdag aften i New York. Foto: EDUARDO MUNOZ

Det hele blev fejret med fyrværkeri over hele staten tirsdag aften. Fyrværkeriet var til ære for de arbejdere, der har holdt pandemien i ave.

»Det er vores måde at sige tak til jer alle på. Jeg vil for øvrigt fortælle jer, hvordan I kan gøre de essentielle arbejdere glade: I skal blive vaccineret, så I ikke for brug for deres hjælp mere,« sagde Coumo.

Halvdelen af de 20 millioner indbyggere er allerede færdigvaccineret, og 58 procent af alle aldersgrupper har fået det første stik mod covid-19.