I videoen herover kan du se og høre et brudstykke af Donald Trumps State of the Union-tale.

Donald Trump plejer ikke at holde sig tilbage med beskyldninger og angreb mod politiske modstandere, når han sætter sig ved tasterne på Twitter. Men det var en anderledes afdæmpet præsident, amerikanerne og resten af verden fik at se, da Trump natten til onsdag leverede sin første State of the Union-tale til Kongressen.

Og det i en sådan grad, at klummeskribenten Nicholas Kristof, som egentlig havde til opgave at faktatjekke præsidentens udsagn for den normalt Trump-kritiske avis New York Times, undervejs måtte dele sin begejstring for præsidentens mere forsonende tone.

'Teleprompter-Trump gør det så meget bedre end Twitter-Trump. Hvis den Republikanernes nationale komité (partiets ledende organ, red.) konfiskerede præsidentens telefon, ville Republikanerne klare sig langt bedre. Det ville vi alle!', skriver Nicholas Kristof på Twitter.

Også USA-analytiker for kongressen.com, Søren Dal Rasmussen, bemærkede Trumps nye stil, om end han advarer mod at lægge for meget i den.

»Det var perfekt politisk teater, og vi fik en præsident, der talte direkte fra teleprompteren i en positiv og forsonende tone,« siger han til Ritzau.

Under talen, hvor han præsenterede en række forslag til reformer - blandt andet på immigrationsområdet - lagde Donald Trump op til et tættere samarbejde med Demokraterne. Men det har ingen gang på jord, mener Søren Dal Rasmussen:

»Der er ingen tvivl om, at de idéer, der blev præsenteret, er fuldstændig uspiselige for Demokraterne, og for fem år siden ville de også have været uspiselige for republikanerne,« siger Søren Dal Rasmussen med henvisning til Trumps udspil til en reform af det amerikanske immigrationssystem.

Selvom New York Times' faktatjekker var begejstret for Trumps mere afdæmpede stil, fandt han undervejs i talen flere eksempler på, at præsidenten talte usandt eller ikke fik sat sine påstande ind i den rette kontekst.

Her er et udpluk:

'Trump noterer sig, at sortes arbejdsløshedsrate er rekordlav. Korrekt. Men den er gået en procentpoint ned under Trump, og faldt med otte procentpoint under præsident Obamas sidste seks år.'

'Trump påstår, han står bag 'de største skattelettelser og reformer i USA's historie.' Nej. Set i forhold til den samlede økonomi er det de 12. største skattelettelser i USA's historie. De største var Reagans skatteletteler i 1981, som var omkring fire gange større end Trumps set procentuelt i forhold til økonomien.'

'Trump insinuerer at immigranter står bag voldelig kriminalitet. Faktisk giver undersøgelser overvældende beviser for, at immigranter begår markant færre forbrydelser end indfødte amerikanere.'

State of the Union er en årlig tale, som USA's præsident holder for medlemmerne af Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus.